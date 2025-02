Urfremføring:

Marcus Paus: Dona nobis pacem

Medvirkende:

Staats- und Domchor Berlin

Oslo Domkirkes Guttekor

Kai-Uwe Jirka, dirigent

David Maiwald, dirigent

Fremragende guttekor

I 2025 feirer Oslo Domkirkes Guttekor 40 år. Koret har et spesielt ansvar for å fremme, videreutvikle og formidle kirkesang og kirkemusikk i og utenfor Oslo, og har gjennom mange år levert musikk på høyt kunstnerisk nivå. I forbindelse med 40-årsjubileet har vi invitert det fremragende tyske guttekoret Staats- und Domchor Berlin, et av vår tids fremste guttekor, og deres dirigent Kai-Uwe Jirka til en storstilt jubileumskonsert. De to korene holder hver sin soloavdeling med Mozarts (1756–1791) ­ Magnificat KV 193 og folkesanger fra Tyskland og Øst-Europa. Sammen fremfører de vakker kormusikk av Francis Poulenc (1899–1963), Kåre Nordstoga (f. 1954), Frode Alnæs (f. 1959) og Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847). I anledning 40-årsjubileet har festivalen bestilt et nytt verk av Marcus Paus (f 1979), korverket Dona nobis pacem «gi oss fred», som urfremføres av de to korene.